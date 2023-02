Firmu proti odposlechům na Hradě jsem neobjednal ani neplatil, tvrdí Nejedlý

Zvolený prezident Petr Pavel krátce po volbách prohlásil, že tato soukromá firma má v éře končícího Miloše Zemana neomezený přístup do prezidentské kanceláře. A že tam mohla instalovat odposlechy nebo provádět takzvané bezpečnostní prohlídky. Tedy naopak hledat skryté mikrofony.

Prezidentská kancelář to sice popřela, ale její prohlášení je sepsané tak, že nevylučuje, že bezpečnostní agenturu s názvem 3D security najímal někdo ze Zemanova okolí – za své soukromé peníze. A v té souvislosti se začalo spekulovat o poradci Nejedlém.

„Není to pravda. Přece já nejsem člověk, který by měl ve své kompetenci objednávat nějakou agenturu,“ odpověděl Nejedlý v rozhovoru pro Seznam Zprávy na otázku, jestli služby bezpečnostní agentury platil.

Na další dotaz, jestli tedy bezpečnostní firma na Hradě pracovala a zda to mělo souvislost s odposlechy, Nejedlý prohlásil: „Díky tomu mandátu, který mi prezident dal, se pohybuju v nějakých prostorech nekrásnějšího místa na světě, což je Pražský hrad. Ale kdo se pohybuje v jiných prostorech, to nevím. A rozhodně nechci komentovat další věci o tom, že se nese spekulace: za všechno může Nejedlý, Nejedlý zaplatil, Nejedlý udělal, Nejedlý je proruský agent.“

Zvolený prezident Pavel před týdnem pro Respekt řekl, že „na Hradě teď funguje soukromá bezpečnostní agentura, která má přístup téměř neomezený ke všemu a nepodléhá policejní kontrole.“ Uvedl to krátce poté, co se setkal s Michalem Koudelkou, ředitelem Bezpečnostní informační služby.

Kancelář prezidenta republiky na to na webu reagovala písemným prohlášením. V kostce v něm tvrdí, že Hrad ze svého rozpočtu tuto agenturu rozhodně neplatil (což potvrzuje také pohled do oficiálního registru smluv – 3D security v něm takový kontrakt zanesený nemá). A že žádná bezpečnostní firma neměla neomezený přístup do těch místností na Hradě a v na zámku v Lánech, kde se pohybuje prezident, a které nejsou běžně přístupné.