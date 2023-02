Na Hradě končí protokolář Kruliš a šéf sekretariátu Hlinovský

„Nastupující prezident republiky má právo vybrat si svůj tým, tuto pozici chce obsadit sám, považuji tedy tento přístup za samozřejmý,“ potvrdil Kruliš pro Deník N a dodal, že je připraven maximálně vyjít vstříc svému nástupci v čele protokolu po inauguraci nového prezidenta Petra Pavla.

Kromě něj je odchází zřejmě také šéf sekretariátu Hlinovský. Podle Deníku D podepsal také výpověď k poslednímu lednu. Hlinovský na dotazy deníku ale zatím nereagoval.

Oba tak na Hradě zůstanou do konce března, od prvního února jim totiž běží dvouměsíční výpovědní lhůta.

Kruliš i Hlinovský se podíleli na Zemanově první prezidentské kampani v rámci Strany práv občanů. Později se stali důležitými spolupracovníky hlavy státu.

Zatímco Hlinovský zastával post šéfa odboru hned po prvním Zemanově zvolení, Kruliš se v roce 2014 stal nejprve zástupcem ředitele hradního protokolu. O čtyři roky později v čele odboru vystřídal Miroslava Sklenáře.

Kam Kruliš zamíří z Hradu, nechtěl už dříve komentovat. Pro Radiožurnál uvedl, že chce dál působit ve výkonné funkci, v níž by uplatnil to, co umí.

Zeman k tomu v neděli v Bělehradě řekl novinářům, že by Kruliš mohl zamířit do České národní banky (ČNB) jako kancléř.

„Vladimír Kruliš je nejlepší manažer, jakého jsem v životě potkal, a já jsem v politice 32 let. A závidím každému, komu se podaří ho dostat do svých služeb,“ řekl prezident.

„Ale protože mám národní banku rád, přál bych si, aby Česká národní banka měla schopného kancléře. A schopnějšího než Vladimíra Kruliše podle mého názoru nedokáže získat,“ doplnil.

O nabídce vést kancelář centrální banky se s guvernérem Alešem Michlem ale zatím prý nebavil „Nebavili jsme se o žádné takové nabídce,“ řekl Kruliš k informacím, že guvernér Michl si ho vybral za šéfa své kanceláře. Kruliš pak uvedl, že ve svém věku by rád zůstal ve výkonné funkci a bude si hledat práci, kde bude mít odpovědnost a uplatní to, co umí.

Odmítl názory, že by jeho nové působení bylo „trafikou“ za jeho práci pro dosluhujícího prezidenta. Nelíbí se mu také údajná snaha ničit všechny, kteří pracovali v Kanceláři prezidenta republiky.

Zvolený prezident Petr Pavel v neděli v České televizi řekl, že bude chtít o spekulacích médií o možném přesunutí Kruliše do ČNB hovořit s Michlem. Podle Pavla to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být trafikou pro Kruliše. Chce připomenout Michlovi, že úkolem guvernéra je nejen dbát o cenovou stabilitu, ale i o důvěryhodnost ČNB jako instituce.