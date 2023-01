Budoucí kancléřka: Doufám, že po Mynářovi na Hradě nezůstane spálená země

Nově zvolený prezident Petr Pavel si do funkce prezidentské kancléřky přivede Janu Vohralíkovou.

Stávající vedoucí Kanceláře Senátu se již pustila do práce. V rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, s jakou koncepcí po kritizovaném Vratislavu Mynářovi na Hrad přichází. Na rozdíl od bývalého předsedy Strany práv občanů – Zemanovců chce řídit prezidentskou kancelář nikoliv jako politik, ale manažersky a úřednicky. Doufá, že jí Mynář zpřístupní informace o chodu kanceláře před inaugurací Petra Pavla.

„Určitě bych si to tak přála, protože spousta věcí by se díky tomu dala připravit v klidu. Až já budu předávat svou funkci v Senátu svému nástupci, také se budu snažit vše připravit k předání tak, abych po sobě nezanechávala spálenou zemi. Předpokládám, že pan Mynář bude stejný profesionál,“ míní budoucí hradní kancléřka.

V rozhovoru nastiňuje, kdo by se mohl stát součástí nového hradního týmu. V kanceláři by opět mohl působit vedoucí pro politickou agendu.

Jak probíhají přípravy vašeho nástupu do funkce kancléřky prezidenta?

Sešli jsme se zatím jednou. Šlo spíše o bilanční schůzku a trochu jsme si nastínili, jak to celé uchopit. Bude se to odvíjet od toho, jak se sejdeme s panem kancléřem, a jak sladíme své představy.

Byla jste už v přímém kontaktu s Vratislavem Mynářem?

Nebyla. Domluvili jsme se s kancléřem Poslanecké sněmovny, že ho dnes kontaktuje on. Primární důvod je, že musíme připravit společnou schůzi obou komor parlamentu (na níž bude prezident inaugurován, pozn. red.). Tu má v režii Poslanecká sněmovna, takže čekám na termín, kdy se tento týden uvidíme.

Zemětřesení neplánuji

Gratuloval vám někdo z Hradu po vítězství Petra Pavla, či obrátil se na vás někdo z prezidentské kanceláře jakožto na budoucí vedoucí?

Ne, vůči mé osobě ne.

Petr Pavel získal přes 3,3 milionu hlasů. Vnímáte i vy jako budoucí kancléřka svůj mandát jako silný?

Ano, cítím velká očekávání. Otevřeně jsem už před volbami říkala, jak bych chtěla úřad uchopit. Pro mě je to manažerská pozice, která má za úkol připravit profesionální aparát, který dá prezidentovi podporu v tom, čeho chce dosáhnout ve svém volebním období. Tu podporu cítím, dostávám opravdu hodně hezkých a podpůrných zpráv, za což moc děkuji.

Máte už jasno, jaké budou vaše první kroky a úkoly ve funkci?

Takhle z čisté vody se to těžko říká. Záleží, jakým způsobem se domluvíme na předávání funkce, a v jakém stavu kancelář bude. Bude důležité postavit tým kolem pana prezidenta a promluvit si se zaměstnanci prezidentské kanceláře ve vedoucích funkcích, pobavit se o dalším pokračování a vyřešit, kudy do toho všeho půjdeme.

Máte už alespoň představu o tom, kdo by mohl nastoupit do důležitých pozic – například kdo bude vaším zástupcem? Nebo šéfem odborů zahraničí, bezpečnosti, protokolu?

Ne, to určitě ne, takhle daleko nejsme. Bavíme se o jménech, řešíme, kdo by se kam hodil, ale konkrétní lidi uvádět nebudu. Musí se to nejdřív dozvědět oni.

Blízkým spolupracovníkem Petra Pavla před volbami byl bezpečnostní analytik Radko Hokovský. Stane se i po volbách důležitou součástí hradního týmu?

Určitě bude důležitým členem týmu, neumím ale říct, na jaké pozici. O všem se teprve budeme bavit.

Podobně nejasné je, jakou pozici v prezidentské kanceláři získá další důležitá členka volebního týmu Linda Jozwiak Kopecká. S tou rovněž počítáte pro prezidentskou kancelář?

Já jsem ale nebyla součástí volebního týmu. S jednotlivými lidmi se začneme scházet v týdnu a budeme se bavit o jejich představách.

Role bývalého diplomata Petra Koláře, kterého prezident označil po volbách za „přítele po boku“, bude jaká? Dosud se on a prezident vyjadřovali ve stylu, že nebude součástí prezidentské kanceláře, ale spíše poradcem.

Bylo by to jako se všemi ostatními poradci. Kontakt by probíhal podle potřeby. Opravdu významně přemýšlíme nad všemi jmény volebního týmu Petra Pavla, předvedl úžasnou práci.

Plánujete v kanceláři prezidenta personální zemětřesení a velkou výměnu pracovníků?

Moje zkušenost ze Senátu byla, že spousta řadových pracovníků byla skvělá a uměla dělat svou práci. Nemyslím si, že by mělo nastat zemětřesení. Z médií víme, že v prezidentské kanceláři docházelo k přesunům, odchodům či příchodům nových lidí už před volbami. V tuto chvíli ale nevím, jaké mají smlouvy, na čem je založen jejich pracovně-právní vztah, takže se mi těžko nyní odpovídá.

Hledá se politický guru

Kdy se k potřebným informacím dostanete? Až po inauguraci nebo budete moct začít věci řešit už v příštích dnech a týdnech?

Velmi věřím, že pan kancléř Mynář je profesionál a že se o tom budeme bavit v průběhu celého měsíce.

Jinými slovy doufáte, že se budete moct seznámit s děním a stavem prezidentské kanceláře ještě před tím, než se Petr Pavel chopí prezidentské funkce?

Určitě bych si to tak přála, protože spousta věcí by se díky tomu dala připravit v klidu. Až já budu předávat svou funkci v Senátu svému nástupci, také se budu snažit vše připravit k předání tak, abych po sobě nezanechávala spálenou zemi. Předpokládám, že pan Mynář bude stejný profesionál.

Máte už představu o tom, jak by Hrad mohl komunikovat s veřejností? Je pro vás způsob komunikace stávajícího mluvčího Jiřího Ovčáčka odstrašující?

Nechci používat silná slova. Pan generál chce změnit náladu ve společnosti k lepšímu, takže si myslím a věřím, že se to bude týkat i výkonů lidí na Hradě, včetně komunikace.

Petr Pavel nám před volbami v rozhovoru řekl, že by v případě zvolení chtěl nalézt způsob, jak přiblížit dění na Hradě a kolem prezidenta mladé generaci. Plánujete oslovit například nějaké influencery?

O tom intenzivně přemýšlíme. Víme, že mladší generace oficiální řeči politiků a úředníků příliš nerozumí a nezajímá je.

Jak bude probíhat otevírání Hradu, které prezident před volbami slíbil? Pokud nebude Ministerstvo vnitra proti, budete pro to, aby například u vstupů do areálu zmizely bezpečnostní rámy, kvůli kterým se tvoří fronty?

Určitě, pokud to bude z bezpečnostních důvodů možné, chceme Hrad otevřít. Je to symbolické místo, kam si pro svou národní hrdost můžeme dojít, nemyslím to jako frázi. Moc si přeju, aby se Hrad maximálně otevřel, aby tam byly zajímavé aktivity a kulaté stoly, které pomohou příkopy ve společnosti překlenout.

Vratislav Mynář byl kancléřem-politikem, vy byste prosazovala spíše manažersko-úřednické pojetí funkce?

Ano. Jeden z velkých problémů této společnosti je, že si pleteme role. Někteří politici rádi řídí úředníky, někteří úředníci si často hrají na politiky. To je špatné. Hradní kancléř není žádná celebrita, je to úředník, který by měl být profesionál. O to se budu snažit.

Kancléř Mynář často zasahoval do politického dění. Chcete zůstat spíše stranou politického dění, chápu to správně?

Nemám aspiraci na to dělat politika. Nechci říct, že budu neviditelná, to mi ani pozice a prostor nedovolí. Mám to ale nastavené tak, že politické věci nepřísluší kancléři.

Petr Pavel nemá příliš politických zkušeností. Lze tedy očekávat, že do prezidentské kanceláře nastoupí někdo s politickým zázemím a zkušenostmi?

Určitě ano. V prezidentské kanceláři v minulosti fungoval politický odbor, který měl svého ředitele. Dívali jsme se na složení, zahraniční a domácí oddělení bývala pod jedním člověkem či rozděleně. V tomto duchu přemýšlíme.

Typově kdo by měl do vedení politického výboru nastoupit? Spíše teoretik s politologickým či právním vzděláním, nebo člověk s praktickou zkušeností z politiky?

To je spíše otázka na pana prezidenta. Já osobně si myslím, že by mělo jít o člověka s praktickou zkušeností. Zrovna tuto věc si ale musí rozmyslet pan prezident, aby si rozuměli a byli kompatibilní.

Máte v pozici prezidentského kancléře nějaký vzor z minulosti, který vás inspiruje?

Pro mě byl osobností v této funkci Ivo Mathé (kancléř prezidenta Václava Havla v letech 1999 až 2003, pozn. red.).

Jak bude probíhat kontrola hospodaření prezidentské kanceláře a jejích organizací?

Z veřejných zdrojů je známo, že nějaké audity byly provedeny. Nevím, kým byly provedeny, a čeho se týkaly. Za mě přicházejí v úvahu audity Správy Pražského hradu a Lány. Co se týká prezidentské kanceláře, v případě finančního hospodaření lze údaje dohledat ze státních závěrečných účtů. Předpokládám tedy spíše procesní audity. Je třeba zjistit, jaká je reálná situace, určitě nechci dělat audity pro audity. Chci takovou kontrolu, která následně bude zdrojem ponaučení.

Bude vás zajímat, co přesně na Hradě dělal prezidentův poradce Martin Nejedlý? Zda například z jeho činnosti vzešly nějaké konkrétně výstupy, analýzy?

Na to vám odpovím, až mi pan Mynář řekne, jak mi bude předávat agendu.

Jste vy osobně zvědavá, co po kancléři Mynářovi a poradci Nejedlém na Hradě zbyde?

Je to pro mě zatím jak tajemný hrad v Karpatech. Je složité věci dohledávat z veřejných zdrojů.

Takže očekáváte kinder vajíčko s překvapením, co v kanceláři naleznete?

Doufám, že tam bude nějaká hezká hračka (smích). Uvidíme.

Ženský element

Před volbami jste čelila kritice za to, že senátní kancelář zaplatila 60 tisíc korun za hudební vystoupení společnosti Melody Booking, kterou spoluvlastní váš syn. Jaké ponaučení si z toho nesete na Hrad?

Pro mě to byla velmi nepříjemná zkušenost. Neúspěšná zaměstnankyně paní Nedoma, která byla odejita ve zkušební době, napsala dopis plný spekulací. Nebyla možnost, aby se dostala k informacím, o kterých spekulovala v dopise. Zkušenost říká, že kdo první vystřelí, vždycky vyhraje. Byly provedeny čtyři audity, které nic neprokázaly.

Ponaučení je, že ve státní správě se v životopisech příliš neřeší reference, které uchazeči udávají. Paní Nedoma měla v životopise některé věci, které se později ukázaly jako nepravdivé. Reference nikdo neověřoval, kdyby se tak ale stalo, personální ředitelkou by se asi nikdy nestala.

Na Hradě tedy budete důkladněji ověřovat reference?

Pokud budeme vybírat lidi do klíčových pozic, vždycky budeme shánět reference od bývalých zaměstnavatelů.

Jako kancléřka se společností vašeho syna spolupracovat nebudete?

V dopise paní Nedoma stálo, že firma mého syna poskytuje v Senátu catering, přestože máme své gastro. Posléze se ukázalo, že to není pravda – protože syn žádnou cateringovou firmu nemá, takže se to převrátilo na danou agenturu. Peníze ale byly honorářem za vystoupení. Ano, ponaučení je, že žádná kapela, kterou zastupuje agentura mého syna, nebude nikdy hrát na Hradě. Asi sám slyšíte, jak je celý případ absurdní.

Jaký odkaz si přejete jako kancléřka zanechat?

Byla bych ráda, kdyby se projevilo, že na Hradě ve vysoké funkci působí ženský element. Že rovnováha mužského a ženského přístupu k věci je vždycky užitečná.

Pak mám oblíbené heslo Eleanory Rooseveltové, které si v klíčových chvílích připomínám: obluda naléhavosti je vždycky královnou příležitosti. Kdyby se to povedlo, bylo by to hezké.