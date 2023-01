První kroky nového prezidenta. Kdo bude v týmu Petra Pavla?

Nový prezident Petr Pavel se úřadu oficiálně ujme až v březnu. Už teď se ale se svým týmem po výhře ve volbách pustí do příprav svého nástupu na Pražský hrad.

Stávající hlava státu Miloš Zeman se výkonu úřadu chopil 8. března 2018, tudíž mandát by mu měl skončit 8. března o půlnoci. Hned následující den by se měli sejít poslanci a senátoři na společné schůzi ve Vladislavském sále, kde Pavel před zástupci dolní a horní komory Parlamentu složí prezidentský slib.

„Prezident složí slib s rukou položenou na Ústavě do rukou předsedy Senátu. Do toho zazní hymna, 21 dělových salv a nový prezident pronese proslov,“ popsal pro Seznam Zprávy někdejší dlouholetý protokolář českých prezidentů Miroslav Sklenář.

Období mezi zvolením a inaugurací je podle Sklenáře vhodným časem na přípravu zahraničních cest nového prezidenta. „Je třeba připravit dopředu první cestu za hranice a rozmyslet se, kam vyrazit. Petr Pavel hovořil o cestě na Slovensko, do Polska a na Ukrajinu,“ míní Sklenář.

Pavlovu týmu by v přípravě agendy nového prezidenta měla pomáhat kancelář dosluhující hlavy státu. „Nový prezidentský tým by se měl spojit se stávající prezidentskou kanceláří a učinit inventuru pozvánek na mezinárodní akce. Ať už jde o zasedání orgánů OSN, NATO, OBSE či Radu Evropy. Na začátku května se koná korunovace nového anglického krále, kam český prezident bude bezpochyby pozvaný,“ dodal Sklenář.

Do inaugurace nebude mít Pavel prezidentské pravomoce. Pokud by Zeman chtěl uskutečnit před odchodem kroky, se kterými by Pavel nesouhlasil (třeba udělení kontroverzních milostí), nový prezident může Zemana požádat, aby od svých záměrů upustil.