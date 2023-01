Kdo je nová první dáma? Bývalá vojačka a mediátorka

Osmapadesátiletá Eva Pavlová je druhou manželkou generála ve výslužbě Petra Pavla. Seznámili se v armádě, a to v polovině 80. let minulého století.

Pavlová vystudovala Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě. Kvůli svému zájmu o vstup do armády tehdy vstoupila do KSČ. V rozhovoru pro Přítomnost uvedla, že vstup do strany byl tehdy povinností a že stranickou průkazku odevzdala 20. listopadu 1989. Svoje členství označila za chybu.