Na Hradě vystřídají Ivanu Zemanovou, položili jsme jim 4 otázky

Všechny manželky, partnerky a jeden manžel prezidentských kandidátů dostali od Seznam Zpráv čtyři identické otázky.

Měli zhodnotit působení současné první dámy Ivany Zemanové. Říci, co by dělali jinak a zda by se chtěli dál věnovat své současné práci. A také, jaké světové jazyky ovládají.

Například manželka Petra Pavla Eva soudí, že z jejího pohledu není Ivana Zemanová dostatečně vidět ani slyšet. „Pro mě, a věřím, že i pro mnoho dalších, se tak trochu stala ‚paní Colombovou‘.“

Advokát Robert Neruda by roli prvního muže chtěl případně dělat mnohem aktivněji. Také podle manželky Tomáše Zimy mohla Zemanová roli první dámy využít lépe. Naproti tomu Klára Fischerová nebo Dana Středulová nechtěly současnou první dámu hodnotit.

Manželka Andreje Babiše Ivana na otázky zaslané prostřednictvím mluvčího ANO Vladimíra Vořechovského nereagovala. Stejně tak neodpověděla ani manželka kandidáta SPD Jaroslava Bašty. Karel Diviš uvedl, že je rozvedený a v současnosti partnerku nemá.

Eva Pavlová

Jak jste spokojena s rolí Ivany Zemanové? Naplňovala roli první dámy dle vašich představ?

Z mého pohledu nebyla paní Ivana Zemanová v roli první dámy až na výjimky dostatečně vidět ani slyšet. Pro mě, a věřím, že i pro mnoho dalších, se tak trochu stala „paní Colombovou“. Proč tomu tak bylo, můžeme jen spekulovat. Mé představy jsou jiné.

Co byste dělala jinak?

Považuji za správné a přirozené, aby manželka prezidenta stála po boku svého muže při plnění jeho povinností doma i v zahraničí.

Chtěla bych tedy dělat nejen ty věci, které by se od role manželky prezidenta očekávaly, ale také ty, kterým bych se ráda věnovala sama za sebe.

Dlouhodobě mě zajímají otázky ohledně rodiny a vztahů, postavení žen ve společnosti, ale také třeba následné péče. Ráda bych poukazovala na věci, které v praxi již někde fungují, a pomáhala hledat cesty tam, kde správné příklady zatím chybí.

Pokud byste se stala první dámou, věnovala byste se dosavadní práci? Pokud ano, je možné sdělit vaší pracovní pozici?

Po návratu z Belgie jsem byla v domácnosti, a to vzhledem k řešení vážných zdravotních problémů mého otce a také mých. Později jsem pracovala na částečný úvazek v mediačním centru. Tuto činnost jsem přerušila po dobu kampaně mého manžela. Od října tohoto roku jsem v zastupitelstvu naší obce. V případě úspěchu mého manžela ve volbách by určitě nebyl problém vyřešit situaci ve prospěch všech.

Jaké světové jazyky umíte?

Když jsem manžela doprovázela do zahraničí, byl můj hlavní komunikační jazyk angličtina. Od té doby uběhlo několik let, a tak ji mám teď spíše pasivní. Nicméně pokud to bude situace vyžadovat, věřím, že se mi zase oživí. Pasivně mám také ruštinu. A myslím si, že slovensky umím lépe než pan Babiš česky.

Prezident/ka 2023: Kdo podle průzkumů vyhraje volby Seznam Zprávy průběžně sledují a analyzují, jak se vyvíjejí průzkumy veřejného mínění. Kdo má největší šance na Hrad? Prezident/ka 2023: Kdo podle průzkumů vyhraje volby

Robert Neruda

Jak jste spokojen s rolí Ivany Zemanové? Naplňovala roli první dámy dle vašich představ?

Je na každé první dámě, jak se své úlohy zhostí. Já bych ale případnou roli muže prezidentky rád vykonával výrazně aktivněji. Plnil bych vše, co by se ode mě očekávalo.

Co byste dělal jinak?

Samozřejmě bych se v první řadě účastnil všech povinností souvisejících s rolí prvního muže (například se zahraničními cestami a oslavami státních svátků).

Věnoval bych se ale samozřejmě i charitě, soustředit bych se chtěl na mně blízká témata. Jsem právník, proto bych rád pomáhal popularizovat právní poradny zdarma a získávat pro ně prostředky. Tak, aby se právní pomoc dostala opravdu ke všem, kteří to potřebují.

Věnoval bych se také důstojnému životu seniorů, k čemuž máme jako děti rodičů v důchodovém věku blízko. Srdeční téma je pro mě zdravý životní styl dětí. Sám hodně sportuji. Uvědomuji si, jak složité je za současné krize pro řadu rodin platit sportovní kroužky pro děti a zároveň celá řada sportovních klubů má problém platit drahé energie a nájmy za sportoviště. S tímto problémem bych rád pomohl. Je toho víc.

Pokud byste se stal prvním mužem, věnoval byste se dosavadní práci?

Stejně jako mé ženě, také mně se líbí model civilního prezidentství. První dáma/muž, druhá polovička páru, v takovém modelu běžně pracuje. Je tomu tak třeba ve Finsku, kde manžel finské premiérky dál pracuje jako investor, nebo v Estonsku, kde je manžel premiérky investičním bankéřem. Soutěžnímu právu se věnuji celý život, je to práce, která mě naplňuje a zároveň se dynamicky vyvíjí, proto bych ji nechtěl úplně opustit, abych neztratil kontakt s oborem. Pokud by se ale ukázala jakákoli překážka, jsem připravený advokátní praxi přerušit.

Jaké světové jazyky umíte?

Denně pracuji a komunikuji v angličtině, německy komunikuji spíše příležitostně a určitě ne tak dobře.

Klára Fischerová

Jak jste spokojena s rolí Ivany Zemanové? Naplňovala roli první dámy dle vašich představ?

Já toho o aktivitách paní Zemanové moc nevím a nemůžu říct, že by se mi chtělo ji nějakým způsobem hodnotit. Možná má závažný důvod, proč veřejně nevystupuje. Ona se takto rozhodla, je to její rozhodnutí. Neznám žádné z jejich počinů, které by podnikala.

Co byste dělala jinak?

Celý život jsem se pohybovala kolem dětí, kolem dětí s postižením. To je něco, co důvěrně znám. Přijde mi zajímavé případně propojovat světy dětí, které žijí s nějakým hendikepem, s dětmi, které jsou v uvozovkách zdravé, protože si myslím, že to je možnost, kdy se mohou obě strany vzájemně obohatit a být přínosem. Pracuji zároveň v domácím hospici, chodím do rodin našich klientů, nebojím se péče a pomoci lidem a jejich rodinám.

Pokud byste se stala první dámou, věnovala byste se dosavadní práci? Pokud ano, je možné sdělit vaší pracovní pozici?

Moc si to neumím představit chodit do zaměstnání na nějaký, i když částečný, úvazek jako manželka prezidenta, kdy máte povinnou ochranu. Jak to skloubit s tím, si neumím představit. Manželka prezidenta má také protokolární povinnosti, doprovázet svého manžela. Chtěla bych určitě nějakým způsobem rozvíjet svojí charitativní činnost pomocí svého nadačního fondu, to také zabere mnoho času. Nechtěla bych se úplně vyvázat ze své práce v domácím hospici, protože tu práci mám ráda a mám tam skvělé kolegy.

Jaké světové jazyky umíte?

Mluvím francouzsky a anglicky.

Monika Hilšerová

Jak jste spokojena s rolí Ivany Zemanové? Naplňovala roli první dámy dle vašich představ?

Myslím si, že je dobré, když si ženy navzájem vyjadřují spíš solidaritu, než aby se veřejně shazovaly. Veřejné hodnocení bývá k ženám, které jsou vidět, zbytečně přísné. Pana prezidenta hodnotím velmi kriticky, paní Zemanová ale do žádné funkce zvolená nebyla. Jistě se snažila a určitě to neměla ve své roli snadné.

Co byste dělala jinak?

Dělala bych asi většinu věcí jinak. Hlavně proto, že jsem někdo jiný, jsem jiná generace, úplně v jiné situaci.

Pokud byste se stala první dámou, věnovala byste se dosavadní práci? Pokud ano, je možné sdělit vaší pracovní pozici?

Ano. Myslím, že se manželka prezidenta nemusí svého zaměstnání vzdávat. Mám svoji práci ráda a naplňuje mě. Jsem lékařkou záchranné služby, povoláním jsem anestezioložka. Tahle práce mi i teď, když máme malé děti, umožňuje určitou flexibilitu, a to je velká výhoda. Můžu pracovat na částečný úvazek. Ve 21. století se přece nečeká od manželek vrcholných politiků, že se všeho vzdají, aby mohly plně podpořit své muže. Manželé političek to také většinou nedělají. Ten model nijak nehodnotím, jen prostě pro nás není ten pravý. My se s manželem spíš podporujeme navzájem.

Jaké světové jazyky umíte?

Mluvím plynně francouzsky a anglicky a trochu španělsky.

Dana Středulová

Jak jste spokojena s rolí Ivany Zemanové? Naplňovala roli první dámy dle vašich představ?

Vzhledem k tomu, že „role první dámy“ není nikde formálně ukotvena, záleží na její osobnosti, jak ji uchopí, tudíž mi nepřísluší ji hodnotit.

Co byste dělala jinak?

Sama si kladu otázku, jaká by první dáma měla být a co by měla dělat. Podle mého názoru i naturelu by měla lidem naslouchat a podávat jim pomocnou ruku, měla by společnost stmelovat a uklidňovat, měla by být vidět. Tedy být lidská jako paní Olga Havlová, noblesní jako paní Livie Klausová a energická jako Michelle Obamová.

Pokud byste se stala první dámou, věnovala byste se dosavadní práci? Pokud ano, je možné sdělit vaší pracovní pozici?

Jak jsem již několikrát řekla, pokud manžel dostane důvěru občanů, tak jsem připravena opustit své povolání. Neříká se mi to úplně lehce, neboť mne baví, ale toto rozhodnutí u mě padlo již v momentě, kdy jsem manželovi řekla, že jej podpořím. Vnímám to jako projev úcty vůči občanům.

Abych své povolání přiblížila, tak jsem příslušnicí Hasičského záchranného sboru České republiky, jsem zařazená v Generálním ředitelství HZS ČR v odboru legislativně právním a věnuji se ponejvíce pracovním a služebním úrazům a jejich odškodňování, škodám na majetku státu, řízením ve věcech služebního poměru a závazkovým vztahům.

Jaké světové jazyky umíte?

Používám angličtinu na úrovni běžné komunikace. Je to pro mne oblast, o níž vím, že je zde prostor pro zlepšení.

Aneta Zimová Doušová

Jak jste spokojena s rolí Ivany Zemanové? Naplňovala roli první dámy dle vašich představ?

Neexistuje žádná formální definice role prezidentovy manželky. Tradičně se vychází z historické zvyklosti, kdy na prezidenta se pohlíží jako na „prvního občana země“ a na jeho ženu jako na „první dámu“. Svou činností doma i v zahraničí zastupuje symbolicky všechny české ženy. I z těchto důvodů je každé hodnocení nesmírně obtížné. Mohu ale určitě říci, že paní Zemanová mohla být více aktivnější a potenciál vážné role první dámy využít lépe.

Co byste dělala jinak?

Postavení manželky prezidenta republiky vnímám – a to nikoli pouze společensky či protokolárně – optikou možné prospěšné angažovanosti ve veřejném životě. Může se věnovat tématům, která naši společnost sice trápí, přesto jim není dopřáno takové pozornosti. Sama za sebe bych se v pozici první dámy ráda zaměřila na témata, která jsou mi blízká, což je problematika duševního zdraví dětí, rozšíření počtu předškolních zařízení a pomoc rodinám v péči o seniory v domácím prostředí.

Pokud byste se stala první dámou, věnovala byste se dosavadní práci? Pokud ano, je možné sdělit vaší pracovní pozici?

Hlavní náplní mého času je nyní péče o dvouletého syna Moříka, o kterého bych se přirozeně starala i nadále. Co se týče mého oboru právo, ekonomie a umění, tam by se vidělo podle nastalé situace. Obecně bych ale ráda využila své vzdělání v působení první dámy.

Jaké světové jazyky umíte?