První Pavlův projev: Chce „republiku pohody“. Všichni, kdo šli k volbám uspěli

„V této zemi nevidím vítězné a poražené voliče. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. Tyto hodnoty jsem připraven svojí službou nejen na Hrad, ale i do naší republiky vrátit,“ řekl Pavel.

„Je důležité, abychom problémy byli schopni řešit jako jedno společenství,“ pokračoval nově zvolený prezident. „Máme jiný názor na spoustu věcí, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. Musíme se spolu naučit komunikovat,“ dodal.

Společnost je podle něj zraněná právě skončenou prezidentskou volbou, krizemi a politikou konfrontací. Václav Havel frustraci ve společnosti kdysi označil za „blbou náladu“, připomněl Pavel. Česká republika by si ale podle něj zasloužila být republikou pohody.

„Rozhodně jsem nechtěl nikdy vést kampaň, která by byla založená na negaci a zastrašování,“ zhodnotil prezidentskou volbu úspěšnější z obou kandidátů. „Lidé nechtěli to, co reprezentoval Andrej Babiš,“ dodal.