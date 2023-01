Zeman naznačil, že Kruliš míří jako kancléř do ČNB

Prezident Miloš Zeman by přál České národní bance (ČNB) schopného kancléře a schopnějšího, než je ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš, nedokáže získat. Zeman to dnes řekl v Bělehradě novinářům na dotaz, jaké bude další Krulišovo působení po odchodu z Pražského hradu. Podle informací ČTK si ho za šéfa své kanceláře vybral guvernér ČNB Aleš Michl. Kruliš své další působení komentovat nechtěl.

Zvolený prezident Petr Pavel dnes v České televizi na dotaz moderátora řekl, že bude chtít o spekulacích médií o možném přesunutí Kruliše do ČNB hovořit s Michlem. Podle Pavla to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být tzv. trafikou pro Kruliše. Chce proto připomenout Michlovi, že úkolem guvernéra je nejen dbát o cenovou stabilitu, ale i o důvěryhodnost ČNB jako instituce.