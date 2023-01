Američané konfrontovali Čínu s důkazy, že pomáhá Rusku ve válce

Jiný americký představitel ale CNN sdělil, že část administrativy prezidenta Joea Bidena je přesvědčena, že čínská vláda o přesunech vybavení věděla a měla by podniknout kroky, aby dodávky zastavila.

Podle agentury Bloomberg už Američané Číňany konfrontovali s důkazy, které svědčí o jejich pomoci Rusku. CNN píše, že v nadcházejících týdnech se do Číny chystá americký ministr zahraničí Antony Blinken a podle zdrojů stanice lze očekávat, že přesuny vybavení se dostanou na pořad jednání.

Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu se v loňském roce zvýšily o 28 procent, respektive o 2,5 bilionu rublů (zhruba 810 miliard Kč). Na zasedání vlády to podle médií dnes řekl ruský vicepremiér Alexandr Novak.

Pokud by americká vláda usoudila, že čínská ústřední vláda poskytuje pomoc Rusům záměrně, nebo ji minimálně vědomě povoluje, bude se muset Amerika rozhodnout, jak ostře na to reagovat. Už od začátku války totiž přední spolupracovníci prezidenta Bidena Peking varují před možnými důsledky čínské podpory Rusku.

Taková přímá materiální pomoc – ačkoli zdaleka nedosahuje toho, co by si Rusko přálo – by také znamenala prohloubení partnerství mezi Pekingem a Moskvou, které už před začátkem konfliktu na Ukrajině deklarovaly „přátelství bez omezení“ (partnerství mezi velmocemi jsme analyzovali například v tomto textu).