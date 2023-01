Hladová Čína a opatrný Západ. Příjmy Moskvy z ropy a plynu vyletěly vzhůru

Těžba ropy v Rusku se loni zvýšila o dvě procenta na 535 milionů tun, zatímco export se zvýšil o sedm procent. Podle ruského vicepremiéra Alexandra Novak loni země dodala 15,5 miliardy krychlových metrů zemního plynu potrubím Síla Sibiře do Číny. Předloni tyto dodávky činily zhruba 10,5 miliardy krychlových metrů.

Rusko se zvyšováním dodávek plynu do Číny snaží kompenzovat pokles exportu do Evropy, který nastal po ruské invazi na Ukrajinu. Agentura Reuters už dříve se odvoláním na údaje ruské plynárenské společnosti Gazprom a vlastní výpočty uvedla, že ruský vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů se vloni propadl na postsovětské minimum.