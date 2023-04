Americký exprezident Trump dorazil do New Yorku, stane před soudem

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump v pondělí přiletěl do New Yorku, kde si má v úterý u soudu vyslechnout obžalobu spojenou s „platbami za mlčení“ před prezidentskou volbou v roce 2016.

Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021 je prvním trestně stíhaným prezidentem či exprezidentem v dějinách USA. Vinu v dané kauze, která se týká plateb údajným milenkám, odmítá, přičemž podle jeho právníků s tímto stanoviskem vystoupí také u soudu.

Trump do New Yorku, který byl po většinu života jeho domovem, dorazil z Floridy, kam se odstěhoval po odchodu z prezidentské funkce. Podle amerických médií jej na cestě soukromým tryskáčem z Palm Beach doprovázelo několik poradců a také syn Eric. Ten v příspěvku na twitteru ukázal, jak na televizi v letadle sleduje přímý přenos odletu, který přenášelo vícero amerických stanic.

Exprezidentovi obhájci mezitím požádali soudce Juana Mechana, aby v úterý v soudní síni zakázal pořizování audiozáznamů i videí. Opačný postup by podle jejich žádosti ještě zhoršil „takřka cirkusovou atmosféru“ kolem daného případu a podkopal „dekorum“ soudní procedury. Rozhodnutí v této věci by mohlo padnout ještě do konce dne.