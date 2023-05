Americký milionář hledá elixír mládí. Do těla si vpravil synovu plazmu

Po četných experimentech, které sám na sobě provedl, nyní podnikatel do svých omlazovacích projektů zapojil i svého sedmnáctiletého syna a sedmdesátiletého otce. Informoval o tom server agentury Bloomberg , jehož novinářka dříve Johnsona přirovnala k „velké oteklé porcelánové panence“.

Trojice společně navštívila texaskou kliniku, kde si podnikatel nechal do krevního oběhu vpravit plazmu svého syna Talmageho. Tu svou pro změnu daroval svému otci Richardovi. Stali se tak prvními osobami v historii, které podstoupily výměnu plazmy napříč třemi generacemi, upozorňuje britský deník The Times .

„Stvořil jsem tohoto člověka,“ uvedl Johnson, když jeho synovi odebírali plazmu. „Dnes je mu skoro 18 let. Nyní to podstupujeme společně. Nikdy v životě jsem si nepředstavoval, že budu mít se svým dítětem takový vztah,“ dodal a poděkoval synovi za plazmu. „Bez obav,“ odvětil mu on.