Australský expremiér za covidu tajně řídil pět ministerstev

Tato odhalení uvedla australskou vládu i veřejnost do rozpaků, napsal web The Guardian. Nikdo není schopen vysvětlit, proč byla tato opatření ze strany bývalého premiéra nutná a proč byla australská veřejnost držena v nevědomosti.

Labourista Albanese dnes novinářům řekl, že jeho předchůdce v premiérské funkci Morrison se v březnu 2020 jmenoval do funkce ministra zdravotnictví a financí, v dubnu 2021 pak do funkce ministra průmyslu a v květnu 2021 se stal také ministrem vnitra a pokladníkem.

To vše se stalo, aniž by o tom věděla veřejnost a v některých případech na to Morrison ani neupozornil stávajícího ministra. Neexistovalo žádné oficiální oznámení ani záznam o Morrisonově složení přísahy do žádného z pěti ministerstev. Jmenování sama sebe mu nicméně dalo rozhodovací pravomoci, pokud by se rozhodl, že je potřebuje.