Blinken chce mluvit s Lavrovem o vydání dvou Američanů vězněných v Rusku

Avizovaný hovor šéfů diplomacie Ruska a USA by byl jejich prvním od začátku ruského útoku na Ukrajinu na konci února. Blinken na dnešní tiskové konferenci trval na tom, že to „nebude vyjednávání o Ukrajině“. S Lavrovem prý chce ale mluvit také o nedávno uzavřené dohodě týkající se vývozu obilí z ukrajinských přístavů, které nejsou pod kontrolou okupantů.

Deník The New York Times nedávno Buta označil za jednoho z nejproslulejších obchodníků se zbraněmi všech dob. V roce 2011 byl v USA odsouzen poté, co se chytil do léčky amerických agentů. Jeho příběh posloužil jako námět pro hollywoodský trhák Obchodník se smrtí z roku 2005.