Říkají mu Viking a bojuje v první linii. Teď popsal průběh ukrajinské ofenzívy

Česnokov - přezdívaný Viking - v něm nechává nahlédnout, jak probíhalo překonávání hlavní obranné linie. Popisuje například, proč je nezbytné bojovat o každý lesní remízek. Jaké to je, když sedíte ve tmě a kolem slyšíte výbuchy a úpění kamarádů. Jak zvládá strach před akcí? A co podle něho nejvíce potřebují útočící jednotky?

Jednou nás začali ostřelovat. Kluci se nezorientovali a začali utíkat do stran. V tu chvíli začaly vybuchovat miny. Medik se snažil některé raněné zachránit a sám šlápl na výbušné zařízení. Všechno měl v obličeji. To byly moje první dny ofenzivy.

Setkali jsme se s tím, že mezi minami jsou často umístěné výbušné systémy na způsob kazetové munice, které, když explodují, rozptýlí do širokého okolí další submunici. Co nám však opravdu působí komplikace, jsou protipěchotní miny PFM-1 tzv. „motýlí miny“, které se velmi obtížné odhalují. Zároveň vás při tom neustále ostřelují.

Za mě je potřeba více kamikadze dronů a raketových komplexů. Abyste to pochopil: Než někam dojdeme, trvá to několik dní. Veškeré jídlo, vodu a vybavení si nesete vy sám. Rusové si sedí ve svých bunkrech, které tankem jen tak nezničíte.

Když už se k nim dostaneme, tak většina z nich má strach a pozice získáme. Ale nejdřív se k nim musíme dostat. My jsme rádi, že dostáváme Stryker a další bojová vozidla, ale pokud nezničíme jejich pozice, tak jsou to zbytečné ztráty lidských životů a techniky. Oni po vás přes ta minová pole střílí vším, co mají. Jednou jsem to počítal a co šest sekund to výbuch. Jsme jak zajíci, kteří běhají mezi minovými poli a schováme se před ostřelováním. A když odnášíte raněného, tak ho nesete v šesti, osmi lidech. Radši bychom dostali další raketomety HIMARS, drony a rozstříleli jejich pozice, než prostě desítky bojových vozidel, která jsou taky hodně zapotřebí, ale než se jimi vůbec k ruským pozicím dostanete, tak vám je taky všechny mohou zničit.