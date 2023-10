Bylo jí šestnáct a zemřela. Další oběť, která jen neoblékla hidžáb?

Na začátku října nastoupila Armíta Gerávandová spolu s ostatními cestujícími do soupravy metra v Teheránu.

Šestnáctiletá dívka následně upadla do kómatu a nejen lidem v Íránu se živě vybavily vzpomínky na smrt jiné mladé ženy - Kurdky Mahsy Amíníové, která zemřela poté, co ji zadržela íránská mravnostní policie.

Armíta Gerávandová byla převezena do nemocnice a dlouho se nevědělo, jak je její stav závažný. Objevily se však zprávy o tom, že lékaři jsou ohledně jejího uzdravení spíše pesimističtí.

Co se v metru stalo v následujících vteřinách poté, co dívka nastoupila do vlaku, zůstává otázkou.