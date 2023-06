Češi jako Maďaři. Jinak celá Unie kritizuje Izrael kvůli Jeruzalému

Brusel a členské státy Evropské unie se musí „jednoznačně“ postavit proti plánům a právním iniciativám izraelské vlády jednostranně změnit status a hranice Jeruzaléma. Píše se to v důvěrné zprávě, kterou zaslali Evropské službě pro vnější činnost (unijní diplomacie vedená Josepem Borrellem) zástupci 25 členských zemí.

„Jedná se o každoroční tzv. Jerusalem report, ke kterému se Česko nepřipojuje již řadu let. Text je z našeho pohledu často jednostranný, na řadě míst využívá problematických výrazů a především pak zahrnuje pasáže, které předjímají budoucí vývoj namísto shrnutí situace za uplynulý rok,“ vysvětlil postoj české vlády k dokumentu mluvčí Ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Na otázku, co konkrétně ve zprávě Čechům vadí, jmenoval použití výrazu „kolektivní trestání Palestinců“ a „nevratnost anexe“.

„Ty dva body jsou až směšné,“ komentuje české výhrady pro Seznam Zprávy Ori Givati z Breaking the Silence (Prolomit mlčení), izraelské organizace bývalých vojáků sloužících na okupovaných územích.

„Kolektivní trest se na okupovaných územích aplikuje denně mnoha různými způsoby – když například chytíme Palestince i jen při házení kamenů, můžeme uzavřít celou vesnici na několik týdnů. Uzavřít se ale dají i celá města, nebo se odeberou pracovní povolení celé vesnici jen kvůli tomu, co provedl jeden její obyvatel. A nevratnost anexe? Vlády v posledních letech přišly s gigantickými infrastrukturními projekty, stavbou tisíců bytových jednotek v osadách… seznam je nekonečný. Obě ty zmíněné věci nemají nic společného s realitou, naopak před ní zavírají oči,“ vysvětluje Givati.

Diplomaté přicházejí i s doporučeními týkajících se židovských osad a také některých jejich obyvatel, kteří používají v politickém boji násilí. Evropská unie by podle zprávy měla zvážit opatření proti nim, jako je odepření víz.

Vízová politika by měla být také reciproční v případech, kdy židovský stát diskriminuje evropské občany – jako příklad zpráva udává vyhoštění francouzsko-izraelského právníka a aktivisty Salaha Hammouriho v roce 2022. Hammouriho vyhoštění odsoudila lidskoprávní organizace Amnesty International i poslanci Evropského parlamentu.

Co se týče postoje k ilegálním osadám, tam diplomaté doporučují, aby EU schválila povinné označování výrobků, které z nich pocházejí, a aby přijala další opatření vedoucí k rozlišování mezi územím Izraele a okupovaným palestinským územím. Výrobci z osad by také neměli těžit z výhodných dohod mezi unijními státy a Izraelem a EU by měla zvýšit povědomí byznysmenů o rizicích ekonomických aktivit v osadách.