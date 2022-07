Cestujete za potratem? Data o vašem pohybu smažeme, slibuje Google

Když americký Nejvyšší soud v červnu zrušil 50 let staré rozhodnutí Roe vs. Wade, miliony tamních žen ztratily ústavní právo na potrat. Instituce tím otevřela cestu k tomu, aby jednotlivé státy zákrok zakázaly, a vyhnala do ulic rozzuřené Američanky. Na budoucnost, která přijde, se ale začali připravovat i jiní.