Čína blokuje účty na síti Weibo za kritiku vládní politiky proti covidu

Všichni, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus či s nakaženým přišli do kontaktu, pak museli být uzavřeni na pozorování v polních nemocnicích. Ty ale byly přeplněné, s nedostatečně zajištěným jídlem a hygienou.

Pozornost budí také to, že země zřejmě nedostatečně monitoruje počty nových případů. Národní zdravotnická komise v sobotu oznámila, že za posledních 24 hodin byla v zemi zaznamenána tři nová úmrtí pacientů s koronavirem, čímž se jejich počet od začátku pandemie zvýšil na 5267. Potvrzených případů nákazy Čína, která má 1,4 miliardy obyvatel, registruje od začátku pandemie 482 057. Pro srovnání: Spojené státy zaznamenaly od začátku pandemie více než 100 milionů infekcí a přes milion úmrtí.

Navzdory rostoucímu počtu nakažených se teď Čína chystá dále rozvolňovat. V neděli zruší většinu opatření na svých hranicích, včetně nutnosti karantény či PCR testů při příjezdu do země. Řada zemí, včetně USA, Británie, Francie či Německa, již oznámila, že bude vyžadovat od cestujících z Číny negativní testy na koronavirus.

V únoru by mohla země upustit také od povinného testování studentů městských škol. „V případě nových ohnisek mohou školy přesunout výuku do online prostoru, musí se ale co nejdřív vrátit k prezenční výuce,“ píše se v pátečním prohlášení městského úřadu pro vzdělávání.