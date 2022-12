Čína se potýká s covidem. Pomoc Západu ale z hrdosti nepřijme

Si Ťin-pching jako by věřil, že jeho komunistická strana je v Číně středobodem všeho a že se může vzepřít dokonce i přírodě. Z pohledu expertů, které oslovila agentura Reuters jeho přísná covidová politika, v jejímž rámci Peking neváhá uvalit karanténu na miliony lidí jen kvůli několika případům nákazy, však odhalila hranice jeho kontroly zejména v případě občanů.

Bílý dům například na začátku týdne uvedl, že Čína Spojené státy o vakcíny nepožádala a v současné době se také neočekává, že by západní vakcíny schválila. Čínští představitelé situaci vnímají jako otázku národní hrdosti, a pokud by se rozhodli opačně, museli by jí podle nejmenovaného amerického zdroje agentury Reuters spolknout poměrně dost.