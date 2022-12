Číňané pod kontrolou aplikace. Jeden pozitivní s sebou stáhne desetitisíce

Desetitisíce Číňanů protestují proti tvrdým covidovým restrikcím čínské vlády. Ta razí takzvanou politiku nulové tolerance, která vede k tvrdým lockdownům, přesunům tisíců lidí do karanténních center a přísné kontrole pohybu obyvatel skrz mobilní aplikaci. Čínská policie začala necelý týden trvající protesty tvrdě potlačovat. Co protestující požadují? Nabízí jim komunistický režim nějaké ústupky?

Smrt nejméně deseti lidí při požáru v domě na západě Číny před týdnem spustila protesty proti covidovým restrikcím na desítkách míst po celé zemi. Místní se domnívají, že obyvatelé hořícího domu nemohli uniknout do bezpečí kvůli karanténním opatřením. Podle některých příspěvků na sociálních sítích byly dveře v domě zablokované. Čínské úřady to ale popřely.

„I přes velmi silnou kontrolu a dozor nad obyvatelstvem se momentálně skutečně stovky až tisíce lidí rozhodly otevřeně vyjádřit názor a taky kritizovat režim, a dokonce i nejvyšší vedení komunistické strany Číny, tedy generálního tajemníka Si Ťin-pchinga. Nejméně 30 let se nic takového nestalo,“ vysvětluje Gardáš.

A to všechno kvůli přísné politice nulového covidu, která Číňany omezuje už třetím rokem. Díky ní může režim využívat „bezprecedentní systém kontroly obyvatel“.

Aby si mohli Čínané třeba nakoupit nebo jet hromadnou dopravou, musejí mít ve svých mobilech aplikaci Zdravotní kód. Ta jejich pohyb naustále monitoruje a ukládá. „Je to zásah do soukromí, ale také byly zaznamenány případy, kdy kvůli tomu jeden pozitivní jedinec zpětně uvedl do povinného testování desítky tisíc lidí,“ popisuje Gardáš.