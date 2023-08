Deštné pralesy ohrožuje horko. Hrozí, že ztratí schopnost vyrábět kyslík

„To, co už intuitivně víme, je nyní podloženo tvrdými čísly: pro stromy a tropické lesy je příliš horko,“ říká pro Scientific American k nové studii Stephanie Pauová, ekoložka zabývající se globálními změnami na Floridské státní univerzitě. Přestože tohoto stavu „pečení“ dosahuje jen malá část listů, spoluautor studie Christopher Doughty, docent ekoinformatiky na Northern Arizona University, říká, že zjištění jsou závažnější, než očekával.

Na to poukazuje i Pauová a zdůrazňuje, že pokud odumře dostatečné množství listů na stromě, odumře i samotný strom, což znamená, že zvyšující se teplota by mohla tyto lesy rozložit. Pralesy jsou přitom už tak značně ohroženy intenzivním odlesňováním.

Spíše než na průměrné teploty se vědci zaměřili na extrémy, řekl Doughty. Zjistili, že průměrné teploty v korunách lesních stromů dosahovaly 34 stupňů Celsia, ale některé přesahovaly 40 stupňů Celsia. Vědci také zjistili, že bod zlomu by mohl nastat, když se místní průměrné teploty zvýší asi o čtyři stupně Celsia. Doughty přitom poznamenává, že modelování je složitá práce, která zahrnuje řadu velkých otázek.

Taková úroveň, která by znamenala masivní odumírání, se při současné klimatické politice, která podle odhadů přinese oteplení o 2,7 stupně Celsia nad předindustriální úroveň, neočekává. Je však v rozmezí nejpesimističtějších klimatických scénářů, pokud bude svět pokračovat ve spalování fosilních paliv.

Christopher Still, profesor lesních ekosystémů na Oregonské státní univerzitě, uvedl pro CNN , že výzkum přinesl nové poznatky. Zatímco se v poslední době klade velký důraz na vliv sucha na úbytek stromů, tak nejde jen o sucho, ale také o teploty, kterých listy dosahují.“

Chloe Brimicombeová, klimatoložka z univerzity v rakouském Štýrském Hradci, bylo ale v hodnocení nové studie opatrnější. Uvedla, že vzhledem k tomu, jak málo listů dosahuje kritické teplotní hranice a jak vysoké oteplení by muselo nastat, než by nastal bod zvratu, „teoreticky naznačuje, že tropické lesy jsou vůči změně klimatu poměrně odolné“. Pro Science Media Centre dodala, že „toto je jednoduchý model a že stromy a dynamika lesů jsou mnohem složitější“.

„Je to tak trochu kanárek v uhelném dole, kterého začínáme vidět,“ řekl Joshua Fisher, klimatolog z Chapmanovy univerzity a autor zprávy. „A vy chcete být schopni odhalit něco, co se děje, dříve, než se to rozšíří.“