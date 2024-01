Video ukazuje, jak v Tokiu probíhala evakuace z hořícího letadla

„Cítil jsem náraz, jako by se letadlo při přistání s něčím srazilo,“ popsal podle serveru The Japan Times nehodu na mezinárodním letišti Haneda v Tokiu ( psali jsme zde ) jeden z cestujících. „Za oknem jsem viděl jiskru a kabina zaplnil kouř.“

„Evakuace byla úspěšná a je to připomínka toho, kolik šlo do výcviku palubního personálu. Zaměřují se na bezpečnost. Jsou to poslední lidé, kteří evakuují letadlo, a podle toho, jak to vypadalo, odvedli neuvěřitelnou práci,“ dodává expert.