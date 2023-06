EU chystá s Tuniskem dohodu o migraci, podobná možná bude i s Egyptem

Zdroje deníku The Guardian uvedly, že dohoda s Tuniskem má velkou podporu. „Tunisko bylo příkladem toho, jak se můžeme domluvit i s jinými zeměmi,“ řekla italská premiérka Giorgia Meloniová ostatním vůdcům EU.

Než summit skončil, představitelé Polska vznesli připomínky a požadavky. Podle nich by migrační a azylová politika EU měla být založena na suverénním právu členských států utvářet svou vlastní migrační politiku a rozhodovat o tom, koho přijmou na své území.

Polsko se ostatně postavilo i proti návrhu migrační legislativy, který byl schválen před dvěma týdny. Jejich postoj je zcela v rozporu s evropským konceptem „povinné solidarity“. Navrhuje, že by mělo být na členských státech, nikoli na Unii, aby rozhodly „jak nejlépe podpořit země postižené masivním přílivem migrantů“.

Osm členských států, jako například Dánsko, Rakousko a Řecko, vzneslo před summitem Evropské rady žádost o inovativní řešení nelegální migrace, která se teď dotýká mnoha států v EU. Neupřesnili způsoby, ale naznačili, že by jim vyhovovalo plánované řešení Spojeného království. Chtělo posílat žadatele o azyl ke zpracování do Rwandy, nicméně londýnský soud to ve čtvrtek označil za nezákonné.