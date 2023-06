Historická dohoda v EU o migrantech: Kvóty nebudou, pomoc ano

Většina zástupců zemí Evropské unie se ve čtvrtek večer dohodla na přelomové reformě, která by měla pomoci lépe regulovat příliv uprchlíků. Oznámilo to švédské předsednictví EU po jednání ministrů zahraničí členských států.

Azylové řízení by se mělo zpřísnit. Migranti ze zemí, které jsou považovány za bezpečné, by měli být po překročení hranice ubytováni v přijímacích zařízeních. Pokud se při posuzování dojde k závěru, že příslušný žadatel nemá nárok na azyl, měl by být okamžitě odeslán zpět.