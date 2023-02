Glosa: Musk oslepil ukrajinské bojovníky. Nebezpečný blikanec pána Twitteru

„Nadcházející týdny bojů na Ukrajině budou rozhodující,“ varoval ve čtvrtek předseda Evropské rady Charles Michel. Řekl to na mimořádném summitu unijních lídrů v Bruselu, kde měl společnou tiskovou konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajinci podle Michela bojují i za hodnoty EU, jako je svoboda, demokracie a lidská důstojnost.

Ukrajina se už téměř rok brání ruské vojenské agresi. „Víme, že je (drony) ukrajinská armáda používá ke komunikaci, a to je v pořádku,“ uvedla prezidentka firmy Gwynne Shotwellová. „Ale naším záměrem nikdy nebylo, aby se používaly k útočným účelům,“ poznamenala.

Což je ovšem dokonale absurdní. Má-li se Ukrajina bránit Putinově invazi, logicky musí na ruskou armádu také útočit. A to i pomocí dronů, které jsou, jak Seznam Zprávy nedávno analyzovaly, v aktuálním moderním válčení vysoce účinné. „Drony potvrdily svou pozici nezbytného válečného nástroje 21. století. Obě strany je využívají ve všech fázích konfliktu. Možná vůbec nejdůležitější jsou malé průzkumné stroje, kterých by moderní armáda měla mít co nejvíc,“ konstatovala válečná analýza.