Glosa: Nabídněme ruským sportovcům jiné vlajky

Buď chceme dno pokrytectví v souvislosti s olympiádami prohloubit až k samotnému popření jejich původní myšlenky, anebo se jí v zájmu zachování vlastních hodnot vzdát nechceme. Tím pádem si ale nelze na olympiádě představit současné Rusko. I ve sportovních redakcích a olympijských výborech by měli pochopit, že zde nejde pouze o sport, že není možné stavět na zbožných přáních a omezeném kontextu. Že něco nevidět ještě neznamená, že to neexistuje.

To by vyřešilo jak problém sportovních kariér, tak Jaspersovu otázku morální a politické viny. A ustavilo důležitý precedens do budoucna. Jestliže někdo chce nadále reprezentovat zločinecký stát, je to jeho rozhodnutí. Měl by za to ale nést odpovědnost a být smířen s důsledky.