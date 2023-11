Hamás podle izraelské armády propustil deset Izraelců a čtyři Thajce

Izraelská média zveřejnila jména i fotografie propuštěných Izraelců, přičemž šest z nich podle listu The Times of Israel (ToI) pochází z kibucu Be’eri. Obyvatelé kibucu, který leží v izraelském pohraničí nedaleko Pásma Gazy a 7. října se stal jedním z terčů výpadu bojovníků Hamásu na izraelské území, se nyní zdržují v hotelu u Mrtvého moře. Podle ToI čtení jmen propuštěných z televizní obrazovky provázel potlesk a nadšené výkřiky, zejména při čtení jména Raaji Rotemové, jejíž třináctiletá dcera Hila byla propuštěna z Pásma Gazy o uplynulém víkendu.

Dohoda o čtyřdenním příměří, které mělo skončit tento týden v úterý ráno, byla zatím prodloužena o dva dny, tedy do čtvrtečního rána. Vyjednavači se za účasti Kataru a Egypta snaží o další prodloužení klidu zbraní. Média spekulují, že by to mohlo být o další čtyři dny.