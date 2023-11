Obávaný hráč navzdory obavám podle experta nemá na válce v Gaze zájem

V rozhovoru pro podcast 5:59 dále vysvětluje, že tato úvaha vychází z předpokladu, podle něhož už Izrael dokázal od Hamásu získat ty „nejcitlivější případy“ mezi rukojmími, tedy ženy a děti. „(Příbuzní rukojmích mají obavy, že Izrael) může muže a vojáky snáze obětovat ve snaze dotáhnout své vojenské vítězství do naprostého konce – to znamená nejen pozabíjení nějakých činitelů Hamásu, ale i destrukci Gazy,“ vysvětluje Tureček.

Uzavření prvního klidu zbraní ve válce v Gaze přitom nebylo žádnou samozřejmostí. Po říjnovém teroristickém útoku a následném izraelském úderu na Gazu si podle Turečka jen málokdo uměl představit, že se příměří podaří dojednat nebo že bude možné, aby si obě strany vyměňovaly rukojmí a vězně. „Kataru se to (zprostředkovat) podařilo. Určitě to musela být enormní práce jeho vyjednávačů,“ popisuje analytik.

Další obávaný hráč se nicméně podle všeho do konfliktu mezi Izraelem a Hamásem nezapojuje do té míry, jak se mnozí obávali. Řeč je o Íránu, respektive libanonském Hizballáhu, nad kterým má íránský režim podstatný vliv. Jeho angažmá se zmiňovalo jako možnost, jejímž prostřednictvím by mohlo dojít k široké regionální válce.

„Pokud by Izrael pokračoval v Gaze v nějakých dalších vojenských kampaních, kde by umíraly stovky civilistů, viděli bychom trpící děti, tak to může zradikalizovat arabskou ulici,“ podotýká Tureček. Dojít by k tomu přitom podle něj mohlo i v zemích, které jsou jinak na straně Izraele či Západu: „Egyptský nebo jordánský režim by těžko vysvětlovaly, že chtějí udržovat dobré vztahy se Spojenými státy a Izraelem, pokud by v ulicích demonstrovaly statisíce lidí proti izraelské brutalitě v Gaze.“