Je na Muska legrace moc? Na Twitteru v předvečer voleb přituhuje

Proměna Twitteru pokračuje. Nový vlastník platformy Elon Musk oznámil, že všechny účty, které se budou vydávat za někoho jiného, aniž by daly jasně na srozuměnou, že se jedná o parodii, budou trvale zrušeny.

„Od nynějška budou všechny účty Twitteru, které se budou vydávat za někoho jiného, aniž by bylo jasně uvedeno, že se jedná o parodii, trvale pozastaveny,“ oznámil na Twitteru Musk. Dodal, že před pozastavením nebude vydávat „žádná varování“ a jakákoli změna jména si vynutí dočasnou ztrátu modré ikony s ověřením.

Oznámení přišlo poté, co si někteří uživatelé na Twitteru změnili zobrazovací jméno, ne však jména svých účtů, a tweetovali jako „Elon Musk“, píše agentura AP . Reagovali tím na Muskovo rozhodnutí nabídnout ověřený účet na Twitteru všem uživatelům, kteří si za něj budou ochotni připlatit. Zavedení ověření, které má stát 7,99 dolarů (téměř 200 korun) měsíčně, je podle Muska způsobem, jak Twitter demokratizovat.

V jednom z příspěvků například podle deníku The Guardian napsala: „Po dlouhých diskusích se ženami mého života. Rozhodl jsem se, že volit modrou pro jejich volbu je jedině správné (Jsou to také sexy samičky, btw.) #VoteBlueToProtectWomen“. Modrou barvou přitom odkazovala k americké demokratické straně. Zmiňovaným tweetem jí Muskovým jménem vyjadřovala podporu.

Co Muskova koupě Twitteru znamená pro komunikaci a výměnu informací na internetu? A ustojí nejbohatší muž světa deal za 44 miliard dolarů? Odpovědi na tyto otázky hledal podcast Stopáž.

Podobně si Muskovo jméno přivlastnila i herečka Valerie Bertinelliová, která přidala několik tweetů vyjadřujících podporu demokratickým kandidátům, než změnila své uživatelské jméno opět na to pravé. „Tak fajn, byla to sranda a myslím, že jsem dala najevo, o co mi jde,“ napsala Bertinelliová.