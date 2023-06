Jedna z nejsmrtelnějších tras světa a další „běžná“ velká tragédie

Následně je do Itálie nebo Řecka vyšlou v přeplněných a polorozpadlých gumových či dřevěných člunech bez adekvátního zázemí. Osud pak mají do velké míry zpečetěný: Buď narazí na nějakou záchrannou loď a přežijí, nebo ve vlnách utonou.

Jen do konce minulého roku díky tomu dokázali Libyjci zadržet přes 23 600 lidí a vrátit je zpět do svých detenčních center. Pokud nám alespoň trochu záleží na životech druhých, tahle praxe by měla co nejrychleji přestat.