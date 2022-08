Kdeže svetr navíc. Zajděte se ohřát do knihovny, doporučují v Británii

„Chceme lidem pomoci najít místa, kde budou vítáni, a to zdarma… Nemělo by se stávat, že si lidé nemůžou dovolit doma vytápět, ale v Birminghamu je to teď realita,“ uvedl labouristický radní Birminghamu John Cotton.

Češi platí za elektřinu nejvíce v Evropě, relativně k paritě kupní síly měny. Může za to především úzká spolupráce s Německem. Zastropováním cen by si ale Česko uškodilo. Patrně by přišlo o plyn.

„Pokud aspoň zlomek z nás, co platíme inkasem, své platby zastaví, bude to stačit k tomu, aby se energetické společnosti dostaly do vážných problémů, a ony tohle vědí. Chceme je přimět zasednout ke stolu a ukončit tuhle krizi,“ píše na svém webu iniciativa. A odhaduje, že své účty nebudou s to zaplatit miliony lidí.