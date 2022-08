Protest jako za Thatcherové. Neplaťte účty za energie, šíří se Británií

„Pokud aspoň zlomek z nás, co platíme inkasem, své platby zastaví, bude to stačit k tomu, aby se energetické společnosti dostaly do vážných problémů, a ony tohle vědí. Chceme je přimět zasednout ke stolu a ukončit tuhle krizi,“ píše na svém webu iniciativa Neplaťte. Miliony lidí si podle ní letos v zimě nebudou moci dovolit platit své účty.