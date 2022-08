„Cukrová krize“ u sousedů. Poláci počítají, jestli jet na nákup do Česka

Trochu to připomíná masové vykupování trvanlivých potravin ze začátku pandemie koronaviru. Žádanou komoditou teď ale v Polsku nejsou těstoviny nebo rýže, ale cukr. Ten se dokonce stal nedostatkovým zbožím, protože ho obchody nestíhají doplňovat.

Polský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele dokonce vyzval zákazníky, aby nepodléhali emocím a aby nevykupovali cukr do zásob. „Apelujeme na prodejce i konzumenty, aby zachovali zdravý rozum,“ uvedl úřad.

Seznam Zprávy nedávno přinesly srovnání cen potravin a drogerie v Česku, Německu a Polsku. Po pěti měsících jsme se znovu vydali do prodejen Lidl v severočeském Frýdlantu, německé Žitavě a polském městě Bogatynia.

„V jednom obchodě byl místo cukru prázdný regál, někdo to vyfotil, dal na sociální sítě – a lidé začali cukr vykupovat. Poněvadž je jeho skladování snadné, kupovali i 10 nebo 20 kilo. Ceny rostly, takže si myslím, že se obchodní řetězce pěkně napakovaly penězi,“ dodal Kowalczyk.

Polská média dokonce přinášejí srovnání ceny cukru s obchody v zahraničí, protože někteří zákazníci pro něj jezdí do sousedních států. „Proč cukr zdražuje? V Česku ho koupíte levněji,“ píše například server Wirtualna Polska.

Zatímco Češi jezdí do Polska kvůli levnějším pohonným hmotám a řadě levnějších potravin, Poláci z příhraničí jezdí do ČR kvůli cukru. Ten v českých obchodech koupí za cenu od 15 do 26 korun za kilo, tedy asi za 3-4 zloté, píše web.