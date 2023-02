Na klimatické aktivisty se valí kritika i posměch, místo k soudu letěli na Bali

Soudce byl následně informován, že se oba v současné chvíli nacházejí na indonéském ostrově Bali, několik tisíc kilometrů daleko, píše britský list The Telegraph. Let ze střední Evropy na Bali trvá s nezbytnými přestupy asi 20 hodin. Podle webu pro výpočet emisí vyprodukuje zpáteční let na Bali 4,8 tuny CO2, což je více než polovina emisí uhlíku průměrného občana EU za celý rok.