Aktivisté proti Zeleným. Spor o těžbu uhlí rozdělil německé ekologisty

Die Situation in #Lützerath ist angespannt. Klimaaktivisten kündigten an, ihre Proteste gegen die geplante Räumung der Siedlung wochenlang fortsetzen zu wollen. Der Energiekonzern RWE will das Dorf am Tagebau #Garzweiler abreißen lassen, um die Braunkohle darunter abzubaggern. pic.twitter.com/If6bu6D5IY