Komentář: Posmívat se Německu za návrat k uhlí je trapné

Kolik jízlivých rýpnutí by se dnes nabízelo… Uplynulo půl roku a ministr oznamuje návrat k uhelným elektrárnám. Jeho vláda se také chystá obrátit zády k návrhu Evropského parlamentu ohledně zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. A to všechno se zrovna děje v čase, kdy kontinent zachvátila vedra, takže téma klimatických změn je hmatatelnější než jindy.

Ale aby toho nebylo dost, je tu ještě ministr financí Christian Lindner, jenž dokonce koketuje s tím, co bylo v Německu od fukušimské tragédie v roce 2011 naprosté tabu: s návratem k atomové energii. Lindner, lídr FDP, zmiňuje variantu prodloužení životnosti posledních tří jaderných elektráren, které jsou ještě v provozu a s jejichž odstavením se počítá do konce tohoto roku.

Je to tak. Svou schopností překročit vlastní stín ukazuje sílu. A síla je to jedině, čemu Rusko rozumí.

Realita je drsná. Plyn, který i v dobách studené války proudil ze SSSR do Německa bez zádrhelů, se náhle stává nedostatkovým zbožím. Objem dodávek klesl až o šedesát procent. Vladimir Putin přiškrtil kohoutky s odůvodněním, že kvůli sankcím se nevrátila z Německa čerpadla, která tam jsou na opravě. Berlín to považuje za nesmysl. Podle Němců se Putin pouze mstí za šest přijatých balíků protiruských sankcí Evropské unie. Snaží se destabilizovat jejich zemi pomocí recese – a ta by nepochybně dost rychle mohla nastat, kdyby průmysl musel ze dne na den výrazně zpomalit. Habeck proto tento týden také oznámil stav energetické výstrahy, druhý varovný stupeň. Při třetím, nejvyšším, by do distribuce plynu zasáhl stát, aby ho bylo dost pro domácnosti.