Soudní boj prince Harryho proti bulváru. Potlačoval slzy a útočil na vládu

Kromě Mirror Group Newspapers, která vlastní Daily Mirror, vévoda ze Sussexu žaluje také vydavatele deníku The Sun, a společnost Associated Newspapers, která vlastní Daily Mail a Mail on Sunday. Tvrzení jsou podobná: novináři a lidé, které zaměstnávali, podle něj odposlouchávali telefonáty a dopouštěli se dalších nezákonných činů, aby Harryho špehovali a narušili jeho soukromí. Vydavatelské domy se jim, alespoň z části, brání.