VIP stany a jasné scénáře. Jak fungují média během historické události

Sedí na zemi v Green Parku, nohy spletené do tureckého sedu a na klíně má položený notebook. Zatímco mu oči těkají mezi obrazovkou počítače a telefonem, do kterého něco zběsile vyťukává, všímám si černé klíčenky okolo jeho krku se třemi bílými písmeny - BBC.

„Je to blázinec,“ odpovídá novinář a já odhaduji, že jsme přibližně ve stejném věku. Je nápomocný, ale pospíchá, a tak se ani nestihneme představit. Podělí se se mnou ale o detail ze zákulisí - britská média, nebo alespoň to jeho, měla již dopředu připravený scénář „kdo, kam, kde, co a kdy“, pokud královna zemře.