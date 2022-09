Jen údery Big Benu a ticho. Alžběta II. má za sebou jednu z posledních cest

„Karla podporuji. Myslím si, že odvedl skvělou práci jakožto princ a stejně fantastickou práci odvede jako král. Co se týče mladší královské generace, všichni byli na svou úlohu připravováni ode dne, kdy se narodili. Vědí, co se od nich očekává,“ dodává žena, která na místě čeká přibližně od 11 hodin.

Do Londýna Pippa vážila cestu dlouhou více než 60 kilometrů, na pondělní pohřeb ale plánuje zůstat doma a vše sledovat z televize. „Došlo mi, že přijet do Londýna vzdát Alžbětě hold bude jednodušší dnes než v pondělí. To tady bude mnohem více lidí,“ vysvětluje mi své rozhodnutí.

Pokračuji v chůzi stále více houstnoucím davem a o něco dále se zastavuji u Kate, která má na sobě triko s potiskem britské vlajky. Také ona nepochází z Londýna, do hlavního města přijela z vesnice u anglického Liverpoolu a v ulici Whitehall prý čeká už od devíti ráno. Stejně jako Pippě i jí přišlo lepší, aby do Londýna zamířila už dnes.

„Královna tu byla celý můj život, což je víc dekád, než jsem ochotná vám říct,“ směje se Kate. „Vždy jsem byla monarchistka a jsem na královskou rodinu hrdá. V případě Charlese mám velká očekávání, je tu ale i druhá stránka věci – právě přišel o matku a jeho děti ztratily babičku. Všichni si tím za život projdeme, vyrovnáváme se s tím ale v soukromí. Na to, že si tím procházejí světu na očích, to všichni zvládají mimořádně dobře.“

Londýn zažil smuteční průvod, během něhož se rakev s ostatky zesnulé panovnice Alžběty II. přesunula do Westminsterského paláce. Co bude následovat? A jak číst symboliku, kterou uvidíte na fotkách?

První ze čtyř dnů, kdy bude rakev s ostatky královny Alžběty II. vystavena ve Westminster Hall. Zůstane tam až do pondělí, tedy do dne pohřbu.

Lidé ještě chvíli postávají na svých místech a pořizují fotografie prostranství. Někteří už se však dávají do pohybu a míří k nejbližším východům či do fronty těch, kteří chtějí královně vzdát hold. Jedním z nich je nejspíše i Lewis, kterého jsem potkala během své polední procházky davem.

„Klidně bude čekat do tří do rána,“ smál se, když mi oznamoval své plány na zbytek dne. Zatímco jsem ho v hlavě řadila do škatulky sedmdesátníků, vyprávěl mi o tom, že jeho kořeny sahají až do Jižní Ameriky, i o důvodu, proč vlastně přišel. „Alžběta byla matkou nám všem. Měla dobrou duši i osobnost a starala se o veřejnost, životní prostředí, vládu i zbytek světa.“