Grafický průvodce pohřbem století: Královna naposledy opouští domov

Rakev s ostatky královny se ve středu přesune z Buckinghamského paláce do nejstarší budovy parlamentního komplexu Westminster Hall, kde bude vystavena čtyři následující dny.

Rakev se na cestu vydá ve 14:22 (15:22 SELČ), lidé budou moct přihlížet její cestě centrem Londýna. Projede po třídě The Mall, místem slavnostních přehlídek Horse Guards, vládní ulicí Whitehall i přes Parlamentní náměstí.

Trasa průvodu do Westminster Hall, kde bude rakev s královnou čtyři dny vystavena.

Průvodu, který by měl jít 38 minut, se zúčastní král Karel III. i další členové královské rodiny včetně synů Willama a Harryho, v Hyde Parku se ozve čestná salva, Londýnem se rozezní zvon Big Ben. Rakev na lafetě bude zdobit Britská imperiální koruna.

Veřejnost se k rakvi dostane od středeční 17 hodiny (18:00 SELČ). Westminster Hall zůstane otevřená až do pondělního rána, tedy dne pohřbu. Úřady varují, že se na místě budou tvořit dlouhé fronty i v noci, truchlící lidé nebudou mít příliš příležitostí se posadit, protože fronta bude neustále postupovat. Fronty se tam tvořily dříve, než rakev dorazila do Londýna.

Posledním členem královské rodiny, jehož rakev byla vystavena ve Westminster Hall, byla královnina matka Alžběta, která zemřela v roce 2002 ve věku 101 let. Tehdy jí přišlo vzdát hold na 200 tisíc lidí.

Státní pohřeb královny se bude konat v pondělí 19. září v 11 hodin (12:00 SELČ) v tradičním místě korunovací britských králů - ve Westminsterském opatství. I Alžběta II. tam byla v roce 1953 korunovaná a šest let předtím se tam vdávala.

V pondělí ráno se rakev s ostatky královny přesune z Westminster Hall přímo do opatství.

Znázornění cesty do Westminsterského opatství, kde se bude konat pohřební obřad.

Samotný obřad pravděpodobně povede westminsterský děkan David Hoyle, očekává se, že kázání pronese arcibiskup canterburský Justin Welby a číst z Písma by mohla i čerstvá premiérka Liz Trussová.

Londýn je požádal, aby pokud možno přiletěli komerčními lety a na samotný pohřeb by měli dorazit hromadně autobusem. To by mělo ulevit už tak přetíženému provozu na londýnských letištích i silnicích.