Hodiny čekání v dešti a chladu. Ve frontě s těmi, kteří se pokloní královně

Do fronty si s sebou kromě knihy a podsedáku přinesla také oběd v plátěnce. Do Westminsterského paláce s sebou ale plánuje vzít jen malou tašku, která jí visí přes rameno. Větší zavazadlo úřady ani nepovolují.

Letadlo s rakví odletí v 19:00 SELČ na vojenské letiště RAF Northolt v Londýně, na palubě bude i královnina dcera princezna Anna. Do metropole by stroj měl dorazit okolo 20. hodiny.

Obě ženy se shodnou také na tom, že Karel III. nebude pro Spojené království špatným lídrem. „Můj názor je, že Karel bude dobrý král. Za královnou stál prakticky desítky let a sledoval, jak jedná. To, jak zatím vystupoval v televizi, bylo dojemné,“ říká Shaz a do konverzace o mladší generaci monarchů se příliš nemá – nejdříve prý chce dát prostor novému králi, aby se chopil své role a ukázal, co v něm je.