Kritiku od evropských politiků musíme umět akceptovat, říká hlavní soudce EU

Narodil se v roce 1954 v Mortsel v Belgii, v roce 1977 získal diplom v oboru právo na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii a ve studiích následně pokračoval na Harvard University v USA. Získal tam tituly Master of Laws (v roce 1978) a Master in Public Administration (v roce 1979). Na Katholieke Universiteit Leuven se pak v roce 1982 stal doktorem práv.

Dne 25. září 1989, kdy byl zřízen Soud prvního stupně Evropských společenství, byl jmenován soudcem tohoto nově vzniklého orgánu. Byl jeho členem více než čtrnáct let a dne 7. října 2003 byl jmenován soudcem Soudního dvora. Svými kolegy byl zvolen do funkce předsedy senátu, kterou vykonával během dvou po sobě následujících funkčních období od 9. října 2006 do 8. října 2012, a následně dne 9. října 2012 do funkce místopředsedy Soudního dvora.