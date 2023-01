Krize na Srí Lance: Děti omdlévají hlady ve škole, když tam vůbec jdou

Desetiletá Malki se netěší do školy. Musí totiž vstávat o hodinu dřív než její sourozenci. Přestože by se do školy měly vracet všechny děti, jediná ona si balí aktovku. Její čtyři sourozenci zůstávají doma, protože rodiče si nemohou dovolit dopřát vzdělání všem.

I když je vzdělávání na Srí Lance hrazené státem, vedlejší výdaje jako doprava a uniformy jsou příliš vysoké. Malkiina matka tak musela přestat ostatní děti posílat do školy, aby jí pomohly uživit rodinu. I tak jsou dny, kdy ani jeden z rodiny nemá co k jídlu.

Reportérům BBC sdělila, že by potřebovala asi 400 rupií (110 korun) denně na každé dítě, aby se mohly vrátit do školy. „Všechny moje děti chodily do školy každý den. Teď nemám peníze, abych je tam posílala,“ říká se slzami v očích. Malki může jít do školy, protože nevyrostla a boty i uniforma jí stále sedí.