Bělorus žijící v Česku říká, jakou nastražil Lukašenko past na lidi v cizině

Běloruský student Roman žije v Česku už osm let. V lednu bude skládat státnice, kromě toho si vydělává prací v nemocnici. V posledních dnech se ale ocitl ve velké nejistotě, protože mu příští rok v dubnu skončí platnost pasu. Nový dekret diktátora Alexandra Lukašenka přitom ruší pravomoci zastupitelských úřadů vydávat či prodlužovat lidem v zahraničí pasy a další dokumenty.

Roman se kvůli bezpečnosti obával zveřejnit své skutečné jméno, ale redakce ho zná. Sice nepatří k aktivistům, kteří proti diktatuře pravidelně vystupují, jedné demonstrace se ale v roce 2021 zúčastnil. „A jsou z ní fotky,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy s tím, že by pro něj návrat do vlasti nemusel být bezpečný.

Hlavní důvod, proč se nechce vracet domů, je ale jiný: „Je jím služba v armádě. Trvá 18 měsíců a jít do armády, která spolupracuje s tou ruskou, opravdu nechci. Nechci s tím mít nic společného,“ vysvětluje Roman, podle něhož žije v Česku asi sedm až osm tisíc Bělorusů, a problém s doklady jich prý proto bude řešit nejspíš hodně.

Co teď bude dělat, zatím neví. První možností, na kterou se chce v příštích týdnech zaměřit, je získání cizineckého pasu, nejdříve ale musí zjistit podmínky, za nichž je Česko vydává.

„Cestovat teď můžu, nejdůležitější doklad je povolení k dlouhodobém pobytu na území ČR. Problém je v tom, že každý rok žádám o jeho prodloužení, vždy na základě aktuálního platného pasu. Co se bude dít, až bude pas neplatný, nevím,“ obává se.

Běloruské úřady mají informace o všech lidech, kteří posílali peníze do fondu na pomoc obětem represí, protože vše probíhalo přes facebookový účet, a tedy veřejně. Režim také pravidelně pořizuje fotodokumentaci z demonstrací a podle snímků identifikuje jejich účastníky, na něž rovněž čeká vazba.

Na dotaz serveru Zerkalo , co mají nyní Bělorusové žijící v zahraničí dělat, měl poslanec Gennadij Davydko jednoduchou radu: mají se vrátit do vlasti a odpykat si trest. „Běloruského pasu je potřeba si vážit,“ prohlásil politik, který předsedá Stálé komisi pro lidská práva, národní vztahy a média.

„Pokud se nikdo nedopustil žádných zločinů či přestupků, dveře jsou pro něj vždy otevřené. A mají pasy, pokud mají běloruské, měli by si jich vážit, používat je a vrátit se do vlasti. Je-li to nutné, odpykejte si trest a pracujte normálně ve svobodné, spravedlivé a čisté, mírumilovné zemi,“ prohlásil.