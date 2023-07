Lukašenko si vzal vzor z nacistů. Nepohodlným sebere občanství

Mladá Běloruska žijící už několik let v Praze čelí ve vlasti trestnímu stíhání. Provinila se jen tím, že komunikovala s novináři a šířila informace o tom, co se v její zemi děje. Teď jí hrozí, že přijde o běloruské občanství. „Můj občanský pas každopádně skončí za tři měsíce a nebudu mít žádnou možnost udělat si nový. Budu se snažit tuto situaci nějakým způsobem vyřešit s právníkem,“ řekla Seznam Zprávám s tím, že si zatím přeje zůstat v anonymitě.

Občanství mohou být podle nového zákona zbaveny dvě kategorie lidí. Jednak jsou to osoby vykonávající vojenskou službu nebo sloužící v policii, bezpečnostních složkách, justici či jiných orgánech cizího státu. Druhou kategorií jsou pak v zahraničí žijící lidé, kteří se podle běloruských soudů dopustili „extremistické činnosti“ nebo „těžce poškodili zájmy Běloruské republiky“, informoval server Zerkalo .

O občanství pravděpodobně přijdou i dobrovolníci, kteří bojují na Ukrajině po boku domácích vojáků. Stejný osud by podle zákona měl logicky potkat i ty, kteří bojují na straně Ruska. Vzhledem k rusko-běloruskému spojenectví ale není příliš pravděpodobné, že by se něco takového stalo.

Zákon také stanoví, že občanství Běloruska může být zbaveno i dítě na žádost jednoho z rodičů. Pokud je ale dítě ve věku 14 až 18 let, je potřeba jeho souhlas – písemný a notářsky ověřený.

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko se osobně podílel na převozech Ruskem unesených ukrajinských dětí, zjistil britský list The Daily Telegraph. Mezinárodní trestní tribunál by na něj proto mohl vydat zatykač stejně jako na Vladimira Putina.

To vše platí i v případě, kdy Bělorusové žádné jiné občanství nemají. Například v Česku si sice mohou zřídit „cizinecký pas“ platný maximálně rok, to ale není náhrada pasu, ale jen dokument umožňující člověku vycestovat do své domovské země, aby si zřídil pas nový.