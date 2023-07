O krok blíž Putinovi. Na Lukašenka může čekat zatykač za únosy dětí

Od září 2022 bylo do nejméně čtyř táborů v Bělorusku odvezeno přibližně 2150 ukrajinských dětí, informoval britský list The Daily Telegraph. Podle běloruských státních médií se očekává, že počet dětí od podzimu překročí 3000. Důkazy, které ukazují napojení i na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, přednesl Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) Pavel Latuška, vedoucí opoziční skupiny Národní protikrizový management, která s obviněním přišla.

„Chceme světu ukázat, že taková činnost organizovaná právě Lukašenkem je válečným zločinem,“ řekl pro britský deník. „Podle našeho názoru je hlavní osobou zodpovědnou za násilné přemístění těchto dětí do Běloruska… přímo dával pokyny k organizaci financování těchto procesů.“

Pokud by se tato obvinění potvrdila, Lukašenko by nebyl první, kdo by v průběhu války nuceně deportoval ukrajinské děti na území svého státu. Od března tohoto roku čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu ruský prezident Vladimir Putin a jeho zmocněnkyně pro práva dětí Maria Lvovová-Bělovová. Právě vyšetřování tohoto válečného zločinu by se nyní mohlo rozšířit i o běloruského představitele.

Moskva začala už v týdnech před začátkem únorové invaze na Ukrajinu systematicky převážet děti z Ukrajiny do Ruska. Tato praxe pokračuje doteď a podle ukrajinské vlády ruské úřady násilně přemístily více než 19 500 dětí. „Pouze 361 z nich pak bylo vráceno zpět ke svým rodinám,“ uvedla Darja Herasymčuková, ukrajinská prezidentská zmocněnkyně pro práva dětí.

Linka Rusko–Minsk

Údajné sirotky „evakuuje“ Rusko z východní Ukrajiny do záchytných táborů. Některé z těchto dětí jsou pak „adoptovány“ ruskými rodinami, které je pak převychovávají. Jiné děti posílají úředníci kolaboračních vlád do „prázdninových táborů“. Předpokládá se, že některé z dětí zadržovaných v Bělorusku byly poslány dále do Ruska, a to i do nejvýchodnějších oblastí země. Ty jsou vzdáleny téměř 4000 km od jejich domovské Ukrajiny.

Většina Běloruskem zadržených dětí ale obvykle cestuje přes Rostov na Donu, ruské město vzdálené dvě hodiny cesty od ukrajinských hranic, odkud nedávno zahájil ozbrojenou vzpouru šéf Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Odtud jsou převezeny vlakem do Minsku, hlavního města Běloruska, a poté autobusem do různých zařízení.

Redaktorům listu The Daily Telegraph se do rukou dostal i dokument, který kooperaci mezi Ruskem a Běloruskem potvrzuje. V něm Dmitrij Mezencev, předseda rusko-běloruského orgánu a bývalý ruský velvyslanec v Bělorusku, žádá o spolupráci mezi běloruskými a ruskými státními železničními operátory při organizaci „přepravy dětí z Donbasu k rehabilitaci do bratrského Běloruska“. Dokument předložil ICC Národní protikrizový management, který vede skupina emigrantů, jež se staví proti běloruské vládě.

Stejná organizace předložila i další materiály, včetně zpráv běloruských státních médií, v nichž se výslovně uvádí přemísťování dětí na příkaz Lukašenka.

Výzkumníci zabývající se lidskými právy dokázali určit čtyři tábory pro ukrajinské děti. Tři z nich se nacházejí v Minské oblasti. Konkrétně se jedná o sanatorium Ostrošickij Gorodok, národní dětské vzdělávací a zdravotnické středisko Zubrenok a dětský tábor Dubrava, který vlastní běloruská státní společnost Belaruskali vyrábějící hnojiva. Čtvrtým místem je pak sanatorium Zlaté písky v Gomelské oblasti.

Aby zemřel Zelenskyj a Putin prosperoval

Dalším důkazním materiálem pro ICC je video, které ukazuje sestry Gruzdevy, běloruské popové zpěvačky, jak hovoří s ukrajinskými dětmi v táboře, který se pravděpodobně nachází v běloruské Dubravě.

„Abychom žili v míru, aby Biden zemřel, Bůh mi odpusť, aby zemřel i Zelenskyj a Putin prosperoval a ovládl celou Ukrajinu,“ říkají sestry desítkám dětí sedících v publiku.

Rusko tvrdí, že legálně chrání ukrajinské děti před nebezpečím války, a nabízí peníze „rodičům“, aby je motivovalo k „adopci“ ukrajinských dětí. Britský list rovněž zjistil, že děti, které se nedostanou k ruským „rodičům“, jsou nuceny k převýchově a jsou bity, pokud se odmítají podřídit. Ukrajinským dětem se často říká, že jsou Rusové, nutí se učit ruskou hymnu, mluví se s nimi pouze rusky a učí je, aby před adopcí nebo pěstounskou péčí odsoudily Ukrajinu.

Podle Parlamentního shromáždění Rady Evropy důkazy o násilném přemístění ukrajinských dětí odpovídají definici genocidy.

V ojedinělých případech se vyskytuje i to, že děti jsou nuceny projít vojenským výcvikem. To by se podle Latušky mělo dít i v Bělorusku. Aktivisté za lidská práva bijí na poplach před situací ukrajinských chlapců ve věku kolem 18 let. Ti by totiž mohli po deportaci do Ruska nebo jím okupované oblasti mohli spadnout do povinné branné povinnosti.

„Situace je pro dospívající velmi nebezpečná; pokud je jim 17 let a jsou to chlapci, je to katastrofální,“ řekla Kateryna Raševská, právnička ukrajinské nevládní organizace Regionální centrum pro lidská práva. „Po dovršení 18 let budou převeleni jako potrava pro děla pro tuto válku; taková je ruská strategie.“

Lukašenko už červnu nabídl Rusku, že jeho stát bude hostit ukrajinské děti, píše agentura AP. Běloruský vůdce uvedl, že se s Putinem spojil a dohodli se na financování pobytu dětí v Bělorusku ze státního rozpočtu.

„Tak jsme je sem začali vozit,“ řekl Lukašenko. „Pomáháme zlepšit jejich zdravotní stav a ony odjíždějí. Ony vlastně nechtějí odejít.“