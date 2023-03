Západní země zatykač na Putina vítají. „Nehoráznost,“ zní z Moskvy

Ve své nejnovější zprávě britské úřady uvedly, že poslanci ruské Dumy v pondělí předložili návrh zákona, který má změnit věk pro odvody mužů ze současných 18-27 let na 21-30 let.

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Putin jen osm zemí, přičemž žádná z nich nepatří pod jurisdikci ICC, poznamenala agentura ČTK. Na otázku, zda se Putin nyní obává cestovat do zemí, které soud uznávají, a mohly by se ho proto pokusit zatknout, Peskov novinářům odpověděl: „K tomuto tématu nemám co dodat. To je vše, co k tomu chceme říci.“