Mezinárodní trestní tribunál vydal zatykač na Putina. Ten soud neuznává

„Vladimir Vladimirovič Putin, narozený 7. října 1952, prezident Ruské federace, je údajně odpovědný za válečný zločin nezákonné deportace obyvatelstva (dětí) a za válečný zločin nezákonného přesunu obyvatelstva (dětí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruské federace,“ hlásá páteční oznámení Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) v Haagu.

Vyjmenované zločiny byly podle soudců údajně páchány na ukrajinském okupovaném území, a to minimálně od 24. února loňského roku, kdy ruské jednotky překročily západní hranice své země.

Podle prohlášení prý existují oprávněné důvody se domnívat, že Putin za činy nese individuální trestní odpovědnost, protože se jich dopustil přímo či prostřednictvím jiných osob. Pokud by to neplatilo, nabízí tribunál další scénář, podle kterého Putin nevykonával řádnou kontrolu nad civilními a vojenskými podřízenými, kteří se činů dopustili nebo jejich spáchání umožnili.

Soudci nejdříve chtěli vydání zatykačů držet v tajnosti, aby zajistili ochranu obětí i svědků a aby nebylo narušeno vyšetřování. Nakonec se je ale rozhodli zveřejnit, protože to podle nich může pomoci zabránit dalšímu páchání trestných činů.

Jak Seznam Zprávy informovaly již dříve, je nepravděpodobné, že by zatykače vydané na ruské občany vedly k soudním procesům. ICC by obviněné nesoudil v nepřítomnosti a Rusko, které není členem soudu, by je s největší pravděpodobností nepředalo instituci se sídlem v Haagu.