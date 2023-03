Pavel dorazil na letiště, které je v centru zájmu ruských špionů

/Od zvláštního zpravodaje v Polsku/

„Máme v Polsku takový vtip. Když jsi v minulosti napsal do vyhledávače Řešov-Jasionka, nic ti to nenašlo. A když to napíšeš teď, tak nemá životopis tohohle letiště konce,“ říká ve Varšavě Seznam Zprávám s trochou nadsázky bezpečnostní expert Bartłomiej Wypartowicz ze serveru Defence24.

Řeč je o letišti u dvousettisícového města Řešov na jihovýchodě Polska asi devadesát kilometrů od hranic s Ukrajinou. Se začátkem ruské invaze se proměnilo v hlavní dopravní křižovatku a překladiště munice, techniky, zbraní i humanitární pomoci pro Ukrajince.

Patrioty jsou vidět už z dálky

Důležitost letiště podtrhuje už na první pohled to, že ho střeží protiletadlový a protiraketový systém Patriot. Baterie byly vidět i z paluby při přistávání českého prezidentského speciálu, jenž na letišti dosednul v pátek po poledni a dopravil do Řešova prezidenta Petra Pavla.

Návštěva tamního polského a amerického logistického centra je posledním bodem jeho dvoudenní návštěvy Polska, kterou absolvuje i s manželkou Evou.

První den Pavlovy návštěvy Polska Během týdne v úřadu zvládl Petr Pavel už dvě zahraniční cesty. Stejně jako na Slovensku se i ve Varšavě dočkal vřelého přijetí, jednal tam o bezpečnosti a dostal i dárek upomínající na Václava Havla, o kterém píše reportér Seznam Zpráv Filip Harzer ve své reportáži. Mimochodem příští týden bude Pavel pokračovat návštěvou dalšího sousedu - v pondělí vyrazí do Berlína. „Jako Havel.“ Pavla ve Varšavě obdarovali vzácnou památkou na Chartu 77

V Řešově nejde „jenom“ o dodávky zbraní Ukrajincům. Přes zdejší letiště totiž míří na Ukrajinu většina zahraničních delegací, včetně českého premiéra nebo amerického prezidenta. V Jasionce přesednou do automobilů, dojedou do hraničního města Přemysl a odtud pak pokračují do Kyjeva vlakem.

Přes Řešov vycestoval do Washingtonu i Bruselu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Letiště je velmi dobře chráněné, ale teď se objevily zprávy o tom, že naše Agentura vnitřní bezpečnosti ABW odhalila síť špionů, která chtěla ochromit pohyby na železnici a dopravu právě do logistického centra Řešov-Jasionka,“ upozorňuje Wypartowicz.

O kauze jen den před Pavlovou návštěvou v Polsku informovalo tamní rádio RMF FM. Letiště má být v centru zájmu agentů pracujících pro Rusko.

Skupina, jíž tajná služba ABW pozatýkala, měla sledovat přepravu na důležitých železničních uzlech pomocí instalovaných skrytých kamer. Celkem mělo jít o 50 sledovacích zařízení.

V centru pozornosti byly i tratě kolem řešovského letiště. Vyšetřování trvalo několik měsíců.

Zprávu ve čtvrtek potvrdil polský ministr vnitra Mariusz Kamiński. Oznámil, že kontrarozvědka zadržela devět lidí podezřelých ze spolupráce s ruskými službami. Ruská rozvědka si u nich „objednala“ i sabotáže.

Rusové to zkusí zase, naznačuje Pavel

Téma na žádost Seznam Zpráv komentoval i český prezident, který ve Varšavě ve čtvrtek jednal s polským kolegou Andrzejem Dudou. „Prezident Duda mě o tom informoval. Řekl bych, že to není nic překvapivého a spíš bych se divil, kdyby to ruské zpravodajské služby nedělaly,“ uvedl Petr Pavel.

„Je to jedno z hlavních míst, skrz které proudí vojenská pomoc na Ukrajinu. To, že se polským zpravodajským službám podařilo síť rozkrýt, to je velký úspěch, ale rozhodně to neznamená, že by ta aktivita Rusů skončila,“ dodal prezident.

Šest z devíti lidí zůstává ve vazbě a čelí obvinění ze špionáže pro Rusko a účast v organizované skupině.

„Víme o devíti lidech, má jít hlavně o Bělorusy,“ říká k tomu expert Bartłomiej Wypartowicz. Oficiálně ale ještě informace o občanství podezřelých nezazněla.

Kritik i obránce Petr Pavel na své první zahraniční cestě na Slovensko zpochybnil budoucnost Visegrádské čtyřky. Jeho slova si v Polsku získala pozornost. Pavel jede do Varšavy s image kritika V4 i „obránce Polska“

Monitoring vybavení, které směřuje na Ukrajinu, mohl podle Wypartowicze poskytnout Rusům náskok při plánovaní ofenzivních akcí a předvídání ukrajinských kroků.

Podle rádia RMF FM vyšetřování špionáže a diverze pokračuje a hledají se další kamery a GPS vysílače. Kontrolují se zejména nadjezdy a mosty na trasách vedoucích na hraniční přechody s Ukrajinou.